شكرا لقرائتكم خبر عن الجمال التونسي وصل – شاهد مى سليم هتسحرك بجمال عيونها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة مى سليم؛ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة جذابة.

وظهرت مى سليم؛ بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار بوضع المكياج الخفيف والهادئ بألوان النود وهو ما تناسب مع لون بشرتها وجعل اطلالتها بسيطة وجذابه ومبهجة.

وتركت شعرها منسدلا علي كتافها على طريقة الويفى المموج وهو ما تناسب مع اطلالتها.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : قمر .

وتشارك مي سليم في مسلسل «لحم غزال» والذي تدور أحداثه في قالب اجتماعي، من بطولة غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبد الرسول، ومي سليم، ومن تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة، والمنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وتعيش مي سليم، في حالة نشاط فني خلال الفترة الحالية، إذ تألقت مؤخرًا في مسلسل «ضربة معلم» مع الفنان محمد رجب، بالإضافة إلى مسلسل «بأثر رجعي»، وتدور أحداثه في قالب تشويقي مثير ويرصد قضايا معاصرة اجتماعية، وتم عرضه علي إحدى المنصات الإلكترونية.