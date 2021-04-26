دنيا عبد العزيز تكشف طبيعة علاقتها بالراحل فاروق الفيشاوي

عدن - ياسمين عبد العظيم - علقت الفنان دنيا عبد العزيز لأول مرة على الشائعات المتكررة حول زواجها سرا من النجم الراحل فاروق الفيشاوي، مؤكداةأن علاقة خاصة ربطت بينهما أنقى من الشائعات لأنه كان بمثابة والدها الروحي، وساندها في فترة من أصعب الفترات التي مرت بحياتها.

دنيا عبد العزيز تابعت خلال لقائها في برنامج لحظات جريئة مع الإعلامي أحمد سالم، إنها عملت مع الفنان الراحل فاروق الفيشاوي منذ صغرها وعلى علاقة جيدة مع أسرته بأكملها، معقبة أنها فى فترة من فترات حياتها كانت تمر بظروف سيئة جدا والتقت بفاروق الفيشاوي الذي ساندها في محنتها وساعدها في حل أزمات كبيرة.

وأشارت إلى أنها عانت في هذه الفترة من مشاكل نفسية كبيرة ووفاة جدتها التي كانت قريبة جدا منها، مؤكدة أن فاروق الفيشاوي كان سندا لها في كل أزماتها وساعدها في دفن جدتها، وكان بمثابة الأب الروحي لها.

وأضافت دنيا أنه بعد توالى هذه الأزمات التي قربتهما أصبحا دائما يخرجان معا في المناسبات والأفراح ومن هنا انتشرت الشائعات بوجود علاقة بينهما، متابعة: علاقتنا أنقى من كل الكلام ده.

ونفت دنيا التفكير في ارتداء الحجاب قائلة: فكرة الحجاب لم تخطر ببالها لأنها يوم ما تفكر في إرتداء الحجاب ستترك المجال الفني نهائيا لأنها لا يجوز أن تعمل في الفن وترتدى الحجاب.

أضافت: صاحب بالين كذاب، والحياة عندي يا أبيض يا اسود، ولو ارتديت الحجاب سأتفرغ للعبادة.