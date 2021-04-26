رسالة صوتية من كاظم الساهر أثارت قلق محبيه

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثار الفنان كاظم الساهر، قلق متابعيه بعد انتشار رسالة مسجلة بصوته، شكر فيها جمهوره على دعمهم وإطرائهم عليه بصورة دائمة.

وقال الساهر في رسالته المسجلة لجمهوره بمناسبة شهر رمضان المبارك: “مسائكم محبة وخير، والله ما أعرف كيف أشكركم، فعلا شكرا لكم، من القلب الله يحفظكم والله أمطرتوا عليّ فرح وراحة يديم عليكم البركة يا رب”.

تابع القيصر في رسالته: “وإن شاء الله بهذا الشهر الكريم الله يفتح لكم أبواب البركة والخير ويحرسكم ويتقبل دعواتكم الكريمة أنتم وعائلاتكم الكريمة، أنتم فعلا مثل قي الأخلاق والرقي وتستاهلون دائمًا الأفضل وأوعدكم أعمل المستحيل عشان أقدم اللي يفرحكم، دائمًا محبتي لكم”.

وما إن انتشرت الرسالة، إلا وشعر متابعي كاظم الساهر بالقلق عليه، بسبب نبرة صوته التي طغى عليها الحزن والشعور بالإعياء في حديثه، وتساءل البعض عن صحته في محاولة للاطمئنان عليه.