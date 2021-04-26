قضية خلع.. بلقيس تعلن خبر صادم لجمهورها

عدن - ياسمين عبد العظيم - صدمت الفنانة بلقيس فتحي متابعيها بإعلانها إنها رفعت قضية خلع على زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف، مشيرة إلى أنها لا تستطع التحدث عن التفاصيل في الوقت الحالي.

وأجابت بلقيس عن سؤال الإعلامي صبحي عطري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج MBC” Trendin” عن السر وراء عدم ظهورها مؤخراً رفقة زوجها قائلة: ”أنا رافعة قضية خلع من فترة في المحاكم الإماراتية وكلي ثقة في القضاء.. والصراحة ما عندي تفاصيل أكتر ولا أقدر أتكلم أكتر في الموضوع.

وتابعت: بيناتنا أجمل هدية في العالم اسمها تركي.. وما عندي تفاصيل أكتر ولا أقدر أخوض أكتر في الموضوع.. وإن شاء ربنا يسهل“

يذكر أن بلقيس تزوجت في فندق أرماني داخل برج خليفة، في 30 ديسمبر من عام 2016، وأطلت بفستان زفاف من تصميم السعودية تيما عابد، استغرقت خياطته أكثر من 1400 ساعة، ورصع بأكثر من 20 ألف حجر ماسي، وأنجبت بلقيس ابنهما الأول تركي في 12 مايو 2018.

وكانت آخر صورة نشرتها بلقيس رفقة زوجها عبر حسابها على “إنستجرام” تعود إلى تاريخ 12 أكتوبر من العام الماضي، والتي علقت عليها بعبارة شريكي في الجريمة