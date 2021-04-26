مي عمر ترد على انتقاد مكياجها في نسل الأغراب

عدن - ياسمين عبد العظيم - استطاعت الفنانة مي عمر لفت الأنظار إلى دور جليلة الذي تقدمه في مسلسل نسل الأغراب، غير أن البعض انتقد ظهورها بمكياج زائد اعتبروه غير ملائم لشخصية امرأة صعيدية.

ونشرت مي عمر عددًا متتابعًا من جلسات التصوير التي خضعت لها بشخصية جليلة عبر حسابها على إنستجرام ولاقت استحسان متابعيها بتعليقات تثني على جمالها وشكلها ودورها في نسل الأغراب.

وتعرضت مي عمر لانتقادات بسبب ظهورها بمكياج زائد في المسلسل، وكتبت لها إحدى المتابعات مثنية على جمالها وقالت: أنتي جمالك رائع وماكانش محتاج الأوفر الزايد في المكياج، فمش معقول كل اللي في مسلسل نسل الأغراب مغيرين ملامحهم للخمار والسواد، وأنتي الوحيدة اللي مااتغيرش ملامحها”

تابعت: ومش معقول كمية المكياج وأنتي قاعدة في المنزل، قصدي السرايا مع أنك جوه البيت مش في مكان آخر وأظن أن الصعيد مش بيحطوا المكياج الأوفر ده، واللي متأكدة منه أنك لو مثلتي من غير مكياج أو مكياج بسيط حتى، هتكوني أفضل وأروع وأجمل ودي نصيحة من واحدة بتحبك

ردت مي عمر على الانتقادات قائلة: حبيبتي المكياج بيبقى على حسب الدور وطبيعته، ودور جليلة متطلب المكياج الأوفر، وأعتقد أني مثلت أدوار كتير أوي بدون مكياج وبمكياج خفيف جدًا، وكل شخصية بتبقى مختلفة عن التانية.