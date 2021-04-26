شقيق فضل شاكر يسلم نفسه للجيش اللبناني

عدن - ياسمين عبد العظيم - سلم فادي شمندر، شقيق المطرب فضل شاكر، نفسه إلى سلطات الجيش اللبناني، بعد تدهور حالته الصحية، وذلك في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، طالبا من الجيش تقديم الرعاية الصحية له.

فادي شمندر شقيق الفنان فضل شاكر، المطلوب للقضاء، سلم نفسه إلى مخابرات الجيش عند حاجز “الحسبة” على المدخل الغربي لمخيم عين الحلوة في صيدا جنوب لبنان، بعد تدهور حالته الصحية، وطلب نقله إلى أحد مستشفيات صيدا لتلقي العلاج.

وكان فادي شمندر متواريا مع شقيقه الفنان فضل شاكر داخل المخيم وقد أصدر القضاء اللبناني حكما بالسجن 22 عاما بحق فضل شاكر في عدة جرائم بينها تمويل الإرهاب، على خلفية مشاركته مع المطلوب للسلطات اللبنانية أحمد الأسير بقتال الجيش اللبناني في منطقة عبرا في صيدا عام 2013.