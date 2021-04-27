غادة عبد الرازق تشعل مواقع التواصل في أحدث ظهور لها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل تسببت فيها الفنانة غادة عبد الرازق على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أحدث ظهر لها على السوشيال ميديا.

ونشرت غادة عبد الرازق عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» عدة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

أغرب خدع بصرية لم تشاهدها من قبل.. ستندهش عندما تعلم أنها حقيقية

رد فعل مستفز من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

وظهرت الفنانة غادة عبد الرازق بإطلالة جديدة، حيث ارتدت فستان طويل مفتوح من الأسفل، حيث خطفت أنظار الجمهور.

يذكر أن غادة عبد الرازق تشارك في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل ” لحم غزال ” والذي تدور أحداثه حول امرأة يختفي ابنها وتضطر للتنكر في شخصية مختلفة للبحث عنه وإيجاده، تتنكر غادة عبد الرازق في شخصية فتاة شعبية وتعيش في إحدى الحارات المليئة بتجار المخدرات. يشارك غادة عبد الرازق بطولة المسلسل شريف سلامة، مي سليم، أشرف عبد الغفور، وفاء عامر، خالد محمود وغيرهم نخبة من نجوم الفن. المسلسل من تأليف إياد إبراهيم ومن إخراج محمد اسامة.