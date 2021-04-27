بوادر حرب جديدة بين محمد رمضان ومحمد إمام

عدن - ياسمين عبد العظيم - ظهرت بوادر حرب بين النجم محمد رمضان والنجم محمد إمام خلال هذا الموسم الذي يشاركان فيه حيث قام محمد إمام بوضع صورة علي ستورى صفحته بموقع تبادل الصور انستجرام احتوت على قائمة القنوات الأكثر بحثا على موقع الفيديوهات يوتيوب حيث كشف أنه يتصدر القائمة ويأتي بعده محمد رمضان .

محمد رمضان رد سريعا حيث وضع هو الآخر صورة على ستورى انستجرام الخاص به وهو يتصدر تريند اليوتيوب وكتب رمضان على الصورة الحمد للـه رجلي طلعت تريند.

تبين تحت الكلام وجود صورة للفنان محمد عادل إمام .. حيث جاء ذلك رد بطريقه غير مباشرة من محمد رمضان على محمد إمام يأتي ذلك في أعقاب مشكلة أثارها مشهد من مسلسل رمضان ظهر فيها النجم الراخل اسماعيل ياسين بصورة غير لائقة.

تعرض رمضان بسبب هذا المشهد لانتقادات من قبل الجمهور فيما ردت أسرة الفنان اسماعيل ياسين بتقديم شكى ضده وعلقت حفيدة اسماعيل ياسين منتقدة هذا التصرف الذي لم يكن الأول بحق النجم الراحل.

رمضان كشف عن السبب وراء ظهور شخصية الفنان الراحل إسماعيل ياسين، وكتب خلال منشور عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك: موسى في أول يوم عمل له في وسط البلد القاهرة سنة ١٩٤٩ ما يعرفش لا سينما ولا فنانين، وده أنقذه من عملية نصب من واحد بيستغل شبهه بإسماعيل يس.