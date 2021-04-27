أول ظهور للفنانة شيماء سيف بعد أنباء انفصالها عن زوجها

عدن - ياسمين عبد العظيم - في أول ظهرو لها بعد شائعة انفصالها تحل الفنانة المصرية، شيماء سيف، ضيفة على برنامج “رمضان أحلى” الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم.

وبحسب ما عرض في البرومو الدعائي للحلقة، تكشف شيماء سيف، عن عدد من طقوسها الرمضانية، وأصعب المشاهد التى شاركت بها في التمثيل، كما تكشف عن انتمائها للنادي الأهلي المصري.

وكانت الفنانة شيماء سيف، وزوجها المنتج محمد كارتر، قد أثارا الجدل وذلك بعد قيام الثنائي بإلغاء متابعة بعضهما البعض، على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، حيث كانت البداية بإلغاء الفنانة شيماء سيف متابعة زوجها، ثم إلغاء زوجها متابعته لها، دون ايضاح اي أسباب أو الإعلان عن إنفصال رسمي بين الزوجين، الذى دام زوجهما لأكثر من عامين ونصف، بالإضافة إلى تواجدهم معاً في مارس.

نشرت الفنانة المصرية الشابة شيماء سيف، رساله غامضة عقب الغاء متابعة زوجها حيث كتبت على خاصية الأستورى على صفحتها الشخصية بموقع الصور “انستجرام قالت فيها:”كل شيءٍ نصيب الحمد لله على كل حال” دون توضيح أي معنى لهذه الرسالة التي جاءت بعد الغاء متابعة زوجها، الأمر الذي أثار جدلا بين جمهور ومتابعي الفنانة حيث تداول البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن انفصالها عن زوجها.