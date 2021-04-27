شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج – فستان غادة عبد الرازق اتطقع من على المنطقة الحساسة وكله بان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خطفت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق الانظار بعد نشرها مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي ” أنستجرام ” أطلت فيها بشكل ساحر.

وظهرت عبد الرازق في الصور بفستان طويل باللون الروز، يتكون الجزء العلوي من الفستان من قماش التل أما الجزء السفلي فمن الستان، ويتميز الفستان بأكمام من الريش.

لفتت ايضًا غادة عبد الرازق الأنظار بسبب لون شعرها وهو ايضًا باللون الروز الفاتح.

يذكر أن غادة عبد الرازق تشارك في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل ” لحم غزال ” والذي تدور أحداثه حول امرأة يختفي ابنها وتضطر للتنكر في شخصية مختلفة للبحث عنه وإيجاده، تتنكر غادة عبد الرازق في شخصية فتاة شعبية وتعيش في إحدى الحارات المليئة بتجار المخدرات. يشارك غادة عبد الرازق بطولة المسلسل شريف سلامة، مي سليم، أشرف عبد الغفور، وفاء عامر، خالد محمود وغيرهم نخبة من نجوم الفن. المسلسل من تأليف إياد إبراهيم ومن إخراج محمد اسامة