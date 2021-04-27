شكرا لقرائتكم خبر عن إتفرج – هبة مجدي هتفرجك علي الجمال الصعيدي علي حق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة هبة مجدي مجموعة صور من كواليس المسلسل الرمضاني “موسى”، ونشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت بإطلالات مختلفة بشخصيته “شفيقة”، التي تجسدها في المسلسل وتلقت هبة مجدي تفاعل واسع من متابعيها عبر صورها وجاءت التعليقات عليها كالآتي:

بجد أبدعتي في الدور كل يوم بتبهرينا بأدائك

الفنانة هبة مجدي

وتدور أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.

ويعمل الفنان محمد رمضان “موسى” حدادا، ويعين أسرته الفقيرة بعد وفاة والده، في ظل قيام عمدة بلدهم “رياض الخولي” بجمع كشف بأسماء شباب القرية لتجنيدهم مع الإنجليز، ويقومون بإدراج اسم أخيه رويعي، صاحب القدرات العقلية الخاصة، في هذا الكشف.