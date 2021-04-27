شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فنانة عربية مشهور بالعمي – شوف مين ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة نادية العراقية تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن اصابتها بنزيف حاد فى العين.

وقالت نادية العراقية : “نزيف حاد في عيني اليمين.. دي تبقى العملية الرابعة.. مش شايفة ادعوا لي.. لا حول ولا قوه إلا بالله”.

يأتى بعد أيام قليلة من شائعة وفاة نادية العراقية حيث خرج ابنها ادهم عن صمته وكشف حقيقة الامر ورد على الشائعة التي انتشرت حيث نشر صورة تجمعه بوالدته عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”.

وعلق على الصورة :”بسم الله الرحمن الرحيم، يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ”.

وأضاف :”الحمد لله أنا أمي بخير، شكرا لكل حد اهتم وكلمني، فوق راسي”، متابعا :”طبعا الللي قال الخبر ده وساعد في نشره أقرأ الآيه كويس، ربنا يهديك”.

وتشارك الفنانة نادية العراقية مع الفنان على ربيع فى مسلسل “احسن اب” والذى يعرض حاليا بدراما رمضان.

وينافس الفنان على ربيع فى رمضان بمسلسل أحسن أب، حيث يعد أحد الأعمال الكوميدية القليلة التى تعرض هذا العام فى رمضان ويحتوى على 15 حلقة، ويأمل على ربيع أن يحقق مسلسله الجديد نجاحا كبيرا خاصة أنه يخوض لأول مرة هذه التجربة الخاصة بـ 15 حلقة ويظهر فيه بشكل مختلف عن الأعمال التى قدمها من قبل.

قصة مسلسل أحسن أب

مسلسل أحسن أب تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول أحد الآباء الذي قام بتربية ابنه، وبشكل كوميدي يستعرض خلال 15 حلقة علاقتهما معا وكيف وقفا أمام الكثير من الصعوبات بشكل قوي وبه نوع من الجذب، خاصة أن الأب يقرر خوض مسابقة أحسن أب.

العمل يلقي الضوء حول هذه العلاقة القوية بين الطرفين، وكيف كل منهما يساعد الآخر في حياته، وتم الاستقرار على تقديم العمل في 15 حلقة لتفادي المط والتطويل في السيناريو وتقديم وجبة دسمة من الدراما والكوميديا والتشويق.

أبطال مسلسل أحسن أب

مسلسل أحسن أب يشارك في بطولته، بجانب علي ربيع، كارولين عزمي وسامي مغاوري، تأليف سيناريو وحوار محمد محمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التوني.