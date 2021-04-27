شكرا لقرائتكم خبر عن كلة انكشف وبان – هند صبري فتحت الفستان على اخره وبينت السمانة والتاتو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة التونسية هند صبري متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، بصور جديدة لها.

وظهرت هند صبري؛ بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان باللون الذهبي مكشوف الصدر والكتفين وهو ما جعل اطلالتها بسيطة وجذابه ومبهجة ولفتت الأنظار.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة.

وكشفت الفنانة هند صبري عن الأسباب التي حمستها للتواجد بمسلسل هجمة مرتدة الذى يعرض في الموسم الرمضاني الحالي.

وقالت هند صبري في تصريحات لـ صدى البلد: “تحمست كثيرا للعمل لأنه سيجمعني بالفنان أحمد عز، فهو ممثل يطوّر نفسه، وأحترم ما يقدمه، وتفانيه في عمله، إلى جانب أن العمل من إخراج أحمد علاء الديب، المخرج السينمائي الكبير، في أول مسلسل تليفزيوني له، والحقيقة أن كل حلقة من هجمة مرتدة تعتبر فيلما مستقلا، والإنتاج قدم كل ما نريده ليخرج العمل على أكمل وجه.