شكرا لقرائتكم خبر عن الحق شوف – إليسا لبست البجامة من غير بنطلون فكشفت منطقتها الحساسة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة إليسا ،صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجماعى”انستجرام”.

وظهرت إليسا بأطلالة جذابة مرتدية فستان احمر قصير كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة تظهر جمالها ، مما حازت علي اعجاب متابعيها و جاءت التعليقات كالاتي :

قمر ، جميلة ، احلي اليسا

من جهة أخرى، حققت أغنية “صاحبة رأي” للفنانة إليسا، 13 مليون مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات،على موقع “يوتيوب”.

تقول كلمات الأغنية: “أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري.. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه.. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري.. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه.. أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف.. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف.. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف”.

أغنية “صاحبة رأي” كلمات: أسامة مصطفى، ألحان: سامر أبو طالب، توزيع موسيقي: هادي شرارة، هندسة صوت وميكس: ايلي بربر