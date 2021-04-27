شكرا لقرائتكم خبر عن بالمحزق والعريان – اتفرج نرمين الفقي هتفرجك علي الكنافة بالقشطة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة نرمين الفقى متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورا جديدة لها.

وظهرت نرمين الفقى؛ بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية توب باللون الفضى الغامق اللامع مكشوف الصدر والاكتاف؛ وبنطلون اسود وهو ما جعل اطلالتها بسيطة وجذابه ومبهجة ولفتت الانظار.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة.

مسلسل “النمر” بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد أحمد خالد صالح، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.