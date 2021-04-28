سعد الصغير يهاجم غادة عبد الرازق ورمضان صبحي

عدن - ياسمين عبد العظيم - سعد الصغير

قال المطرب الشعبي سعد الصغير، أنه لم يجد أحد حوله من زملائه في الوسط الفني، خلال جنازة والدته.

وأضاف في حوار مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج “العرافة”: عارفة لما تكون أمك ميتة، ويجيلك تليفون يقول لك إعمل العزا في الحتة الفلانية عشان فلان وفلان عايزين يجولك.”

وتابع: “أنا رحت لناس، وعملت أفراح لناس، وما أخذتش فلوس. أستاذة غادة عبد الرازق عامل لها الفرح بفرقتي وغنيت ساعتين ما أخذتش جنيه، ما قالتليش البقية في حياتك. أنا ماكنتش عايز حد من الفنانين ييجي بس مكالمة تليفون.

وشن سعد الصغير أيضاً هجومًا حادًا على اللاعب رمضان صبحي نجم بيراميدز، قائلًا:”دا لاعب باعنا، أنا أهلاوي بس مش متعصب، ورمضان صبحي غير أحمد فتحي اللي مشي بأدب، أنا أبيع عيل من عيالي وما أسيبش الأهلي”.

كما أشاد سعد الصغير خلال الحوار بموهبة المطرب محمود الليثي مؤكداً أنه أكثر الموهوبين في الأصوات الغنائية الشعبية، مضيفًا: “الليثي موهوب أكتر مني بـ 120 مرة، ولكن صوت عبد الباسط حمودة أعلى.

كما اعترف سعد الصغير أنه شعر بالغرور لفترة في حياته وأنه نادم عليها ويعتبرها خطيئة.

وعن علاقاته بمطربي المهرجانات في الوسط الفني تابع سعد الصغير، قائلًا: أنا أول واحد وقف بجوار شاكوش وعمر كمال، وكان لديهم مشكلات كبيرة، وقمت معهم بالخير، ولكن أحد الإعلاميين سخنني وأخطأت فى حق زملائي.. والآن ندمان وأعتذر لعبد الباسط حمودة وشيبة وعمر كمال وشاكوش”.