شكرا لاهتمامكم بخبر مي نور الشريف تعلق على احتفال جوحل بذكرى ميلاد والدها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - علقت الفنانة مي نور الشريف على احتفال محرك البحث الشهير جوجل بذكرى ميلاد والدها الفنان الراحل نور الشريف.

مي نشرت على حسابها الرسمي بموقع وتطبيق “انستجرام” صورة احتفال جوجل بالراحل نور الشريف وعلقت كاتبة: يا حبيبي عيدك في الجنة إن شاء الله يا رب. دائما رافع راسي. وفخورة أني بنتك.

وكان محرك البحث العالمي جوجل قد احتفى الأ بالذكرة الخامسة والسبعين لميلاد الفنان المصري الراحل نور الشريف، بتغير واجهته الرئيسية، بـ 3 صور مختلفة ومرسومة للفنان، وعند الضغط عليها، يتم الانتقال لصفحة السيرة الذاتية تكريمًا لعطائه الفني.

وجاء من أبرز الشخصيات في تصميم جوجل شخصية عبدالغفور البرعي، التي جسدها الفنان الراحل في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، الذي يعد من أشهر الأعمال الدرامية التلفزيونية التي قدمها، وشخصية كمال التي جسدها خلال أحداث فيلم العار الذي عرض في ثمانينيات القرن الماضي.

وتحل اليوم ذكرى ميلاد النجم الراحل نور الشريف، الذي رحل عن عالمنا في 11 أغسطس 2015 بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 69 عامًا، بعدما أثرى تاريخ الفن العربي بأعمال فنية تجاوزت الـ250 عملًا فنيا، بين السينما والمسرح والدراما التلفزيونية والإذاعية.

وولد محمد جابر محمد عبدالله الشهير بنور الشريف في حي الخليفة في السيدة زينب بالقاهرة، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وكان الأول في دفعته، وقد بدأ حياته الفنية عام ١٩٦٧.

وعاش نور الشريف يتيماً حيث توفي والده وعمره عام واحد فقط، ليشرف على تربيته عمه إسماعيل وكذلك عمه أمين.

حلم نور الشريف باحتراف كرة القدم، لكنه تخلى عن حلمه بسبب حبه التمثيل، وبدأ مشواره الفني بدور صغير في مسرحية “الشوارع الخلفية”، رشحه له سعد أردش، ثم اختاره المخرج كمال عيد لمسرحية “روميو وجولييت”.

تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1967 بتقدير امتياز وكان الأول على دفعته، هذا وبدأ مسيرته في التمثيل منذ ان كان في المدرسة حيث انضم الى فريق التمثيل، كما كان لاعباً في أشبال كرة القدم في نادي الزمالك ولكنه لم يكمل مشواره في الكرة.