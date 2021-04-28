مفاجأة فير متوقعة بشأن فيديو الإساءة لإسماعيل ياسين في مسلسل موسى

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد حالة الجدل الكبيرة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب مشهد شبيه إسماعيل ياسين في مسلسل «موسى»، فجر مخرج العمل عن مفاجأة مدوية.

فخلال عرض الحلقة رقم «16» ظهر من جديد الشخص الذي أدى شخصية الفنان الراحل إسماعيل يسـ، ولكن المفاجأة أنه لم يكن يؤدي دور الفنان إسماعيل يس.

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فقد كانت المفاجأة التي شهدتها الحلقة استغلال الشاب الذي ظهر شبيه إسماعيل ياسين الذي أثار أزمة، وظهر فيها رجل يدعى «خليل» ويستغل الشبه بينه وبين النجم الكوميدي الراحل للحصول على أموال من المعجبين، وشراء مقتنياته بدون دفع أي شيء.