شكرا لقرائتكم خبر عن احكم بنفسك – مي عمر لبست المحزق علشان تظهر صدرها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة مي عمر، صورة جديدة على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام ظهرت فيها بإطلالة تبرز جمالها.

وتألقت مي عمر، بعباءة باللون النبيتي ومشغولة بمجموعة من النقشات باللون النبيتي، وانتعلت حذاء بكعب عالٍ باللون الأسود لأكمال ظهورها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاة باللون الفوشيا اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة انيقة ولافته.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع عقد باللون الذهبي حول الرقبة، وقرط لأكمال إطلالتها.