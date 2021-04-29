شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج – بنت غادة عبد الرازق زغللة العيون بجمالها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حرصت روتانا ابنة الفنانة غادة عبدالرازق على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة جديدة من أحدث ظهور لهما.

وتألقت ابنه الفنانة غادة عبدالرازق ؛ بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية توب اسود أوف شولدر مكشوف الصدر والاكتاف وهو ما جعل إطلالتها بسيطة وجذابة ومبهجة ولفتت الأنظار.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ابنه الفنانة غادة عبدالرازق في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج الناعم.

كما تركت شعرها على طريقة الويفى المموج منسدلا بين كتفيها بطريقة تكشف جمالها