نادية العراقية: أنا مش شايفة والظلم يعمل أكتر من كدة

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة نادية العراقية” معا ناتها من مشكلة في إحدى عينيها، وكتبت على حسابها الخاص في “فيسبوك”: “نز يف حا د في عيني اليمين دي تبقي العملية الرابعة.

الفنانة العراقية المقيمة في مصر واسمها الأصلي فاتن فتحي قالت: مش شايفة ادعولي. لاحول ولا قوة الا بالـــ له. خلوا بالكم من نفسكم القـــ هر والظـــ لم يعمل أكتر من كدة”. وتفاعل معها الكثير من المتابعين الذين تمنّوا لها الشفاء العاجل.

كانت الفنانة قد أحدثت جدل بسبب منشور ورد على حسابها الخاص في الموقع نفسه وكتبت فيه: “قدمت اليوم على تأشيرة لإســ رائيل وحروح لوعجبني الوضع حسكن هناك. مش لاقية نفسي فبلاد العرب واتخنــ قت. يا ر ب تجي الموافقة واخلص بقى”.

كلام نادية العراقية أحدث موجة من الانتقادات التي وصلت إلى حد الشــ تم. وردّت على ذلك بالقول: “شكراً للي شتمــ وني على كذبة إبريل في موضوع تأشيرة اسر ائيل وهذا ينم عن غيرتهم على بلادهم وكرههم للكيان الصهـــ يوني المغــ تصب”.

وأضافت: “وألف شكر للذين لم يصدّقوا وثقتهم في قوميتي وحبي للعراق ومصر لا يعوضها الدنيا ومافيها. عاشت بلاد العرب والمو ت والسقوط للصـــ هاينة. أحبكم”.