نجوى فؤاد تعترف: خطفت أحمد رمزي من مراته وهذه الفنانة أفضل راقصة

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكدت الفنانة والراقصة المعتزلة نجوى فؤاد، أنها لم تتحدث عن أن الفنانة فيفي عبده ليست راقصة، وأنها تعتبر فيفي عبده صديقه لها وأحب الراقصات بالنسبة لها، قائلة: “فيفي عبده راقصة شرقية ومحترمة على المسرح”، مشيرة إلى أنها ناجحة وتُعتبر راقصة مصر الأولى.

نجوى فؤاد، حلت ضيفة على برنامج شيخ الحارة والجريئة، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي عبر قناة القاهرة والناس في رمضان، وتحدثت بجرأة عن ماضيها الفني والشخصي.

أوضحت نجوى أن نجاح فيفي عبده في الرقص دفعها للنجاح في الفن عموما، مشيدة بحضورها على المسرح ووصفته بالجيد، مؤكدة أنه في زمن رقصها كان هناك راقصات عرب وليسوا من روسيا أو أوكرانيات، معقبة: “الراقصات الروسيات بيرقصوا حلو بس الست المصرية لها طعم تاني.. ومصر قدمت الرقص الفرعوني”.

وأضافت الراقصة المعتزلة نجوى فؤاد، أن أفضل راقصة في مصر هي الراحلة نعيمة عاكف، موضحة أنها كانت فنانة شاملة وكانت تؤدي وتغني وترقص بشكل جيد، بينما الفنانة سامية جمال كانت استعراضية، مختتمة: “مش بشوف الراقصات الأجنبيات وزهقت من الرقص”.

أشارت نجوى فؤاد إلى أن الراقصة سهير زكي أفضل راقصات جيلها، وأنها كانت تعترف بأنها الأفضل خلال عملها.

وكشفت فؤاد أنها تزوجت الفنان الراحل أحمد رمزي لمدة 17 يوما، قائلة: “خطفت أحمد رمزي من مراته وأتجوزته 17 يوم، وانفصل عن زوجته وطلب الزواج مني وتم كتب الكتاب في نفس اليوم”.

وأضافت الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد: “تزوجت أحمد رمزي من مراته وبعد التصالح مع زوجته باكينام عاد لها مرة أخرى وقرر الانفصال عني”.

وأشارت نجوى فؤاد، إلى أنها رغم حبها للفنان رشدي أباظة، فهي لم تعجبه، مؤكدة أنه كان يحب تحية كاريوكا، متابعة: “قال لي أنتي خلة أسلك بيها سناني وكان سني صغير وقتها”، موضحة أن تحية كاريوكا رمتها بالثلج من شقتها.