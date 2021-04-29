نيللي كريم: مفيش راجل عنده كلمة

عدن - ياسمين عبد العظيم - إعلان تشويقي طرحه برنامج شيخ الحارة والجريئة لحلقة الخميس التي تستضيف الفنانة نيللي كبم

وجهت نيللي تصريحا صادما بحق الرجال قائلة: مفيش راجل عنده كلمة، فى كلام رجالة، ورجالة أي كلام.

واعترفت نيللي كريم أنها لم تقدم مشاهد الإغراء والقبلات، لأنها لا تتلقى عروضا من الشركات المنتجة، وقالت: لو اتعرضت عليا هفكر وأحسبها مرة واتنين.

وتكشف نيللي كريم خلال الحلقة حقيقة زواجها فى سن الـ16 من عمرها، وبدون علم أهلها، وردة فعلها لو أصرت ابنتها على اتخاذ نفس القرار.

كما تتحدث نيللي عن رد فعلها على فشل مسلسلها “ضد الكسر” الذى يخوض ماراثون المسلسلات المصرية لرمضان 2021.

مسلسل “ضد الكسر”، تأليف عمرو الدالى، وإخراج أحمد خالد، ويشارك فى بطولته نيللى كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤى عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.