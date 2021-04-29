بعد رانيا يوسف.. نزار الفارس يدخل في أزمة جديدة مع سعد الصغير

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد أزمته مع رانيا يوسف دخل المذيع العراقي نزار الفارس في أزمة جديدة مع المطرب سعد الصغير.

نزار عبر عن دهشته من التصريحات الأخيرة للمُطرب سعد الصغير، بشأن حواره التلفزيوني معه، مؤكداً أنّ كلام الأخير عارٍ تماماً من الصحة.

وقال نزار الفارس إنه يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد سعد الصغير، كونه عمل على تشويه سُمعته، وسيتقدّم بالأدلة كافة، مؤكداً أن بحوزته الحلقة كاملة بدون أي مونتاج، إذ إنه لم يجتزئ التصريحات بشكلٍ يُساء فيه فهمها.

وكان سعد الصغير قد أكد أنه تعرّض لعملية احتيال، مثل التي تعرّضت لها الفنانة رانيا يوسف مع المذيع العراقي نزار الفارس، مُقدّم برنامج مع الفارس عبر قناة “الرشيد” العراقية، موضحاً: نزار الفارس، قام بمونتاج عدد من التصريحات المهمة التي اجتزأت قسماً كبيراً من تصريحات له عن المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، وذلك على هامش حواره مع الإعلامية بسمة وهبة ضمن برنامج العرّافة الذي يُعرض عبر قناة المحور.

وكشف سعد الصغير كواليس حواره مع نزار الفارس، قائلاً: في البداية، وجدت شخصاً يتحدث معي ويوضح أنه لا يملك أموالاً أو مكاناً للتصوير، واستضفته في منزلي، وأنا لم أتلقَّ مليماً واحداً مقابل ظهوري في البرنامج… ده أنا حسيته هو اللي محتاج أدّيله فلوس.