محمد سامي يجمع كرارة والسقا بعد أنباء عن خلافهما

عدن - ياسمين عبد العظيم - شارك المخرج محمد سامي متابعيه صورة من كواليس المسلسل الرمضاني نسل الأغراب، ونشر صورة جديدة برفقة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام>

الصورة هي الأولى التي تجمع بين النجمين بعد الأنباء التي انتشرت عن خلافت بينهما في كواليس المسلسل.

وكتب محمد سامي ممازح متابعيه من خلال الصورة: ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم.

مسلسل نسل الأغراب، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى عساف الغريب، بينما يظهر أمير كرارة، في دور ابن عمه غفران الغريب، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر.