داليا البحيري ترفض سؤالها عن عمرها وتدعو إلى التجديد

عدن - ياسمين عبد العظيم - رفضت الفنانة داليا البحيري توجيه أي سؤال عن عمرها، مؤكدة أن هذا السؤال لا يليق أن يوجه إلى أي امرأة.

داليا أكدت وضع خطوط حمراء أمام أية تصريحات صحفية عن حياتها الشخصية، وسخرت من مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها في حياة النجوم مؤكدة أن وراء الكيبورد 100 مليون ناقد يمنحون أنفسهم الحق في الكلام عن أي شيء يخص النجوم.

وأضافت داليا البحيري: أنا بستفز جدا من الأسئلة اللى بيوجهها بعض الإعلاميين ليا كل سنة زى إيه بقى طقوسك فى رمضان، أو بتحبى تاكلى أو تطبخى إيه فى رمضان، الحاجات دى بتضايقنى جدا أنا عايزة تجديد ولازم نبتكر ونغير الأسئلة.

وعن السؤال الذى تهرب من الإجابة عليه قالت: عندك كام سنة، لأن الست ماينفعش تتسأل السؤال ده.

وعن الخطوط الحمراء والتى ترفض تخطيها في اللقاءات الإعلامية قالت: أرفض الأسئلة اللى بتتعرض للحياة الشخ

صية، والصحفى أو الإعلامى له حق يسأل وأنا ليا حق أرفض الرد.

وعن تأثير السوشيال ميديا في حياة النجوم قالت البحيري: فيه ناس كتير قاعدة ورا الكيبورد وبيصدروا أحكام على غيرهم، وما شاء الله بقى عندنا 100 مليون ناقد، وأنا باشوف الناس اللى بتعمل كده بينتقدوا بشكل شرس وفيه هجوم وانتهاك لحرية الناس، وساعات بيكون هناك ألفاظ قاسية وقصدهم من ده الشهرة.