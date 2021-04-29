رامز جلال يتحرش بسمية الخشاب في برنامجه.. ورد فعلها يصدمه (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم -

أثار ظهور الفنانة سمية الخشاب في حلقة اليوم من برنامج «رامز عقله طار» حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد شهدت الحلقة موقفَا غريبًا، حيث اتهمت الفنانة سمية الخشاب رامز جلال – أن تعرف من هو – بالتحرش بها في إحدى فقرات البرنامج.

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ووفقًا لما جاء في أحداث الحلقة، فقد تعمد الفنان رامز جلال ضرب الفنانة سمية الخشاب ببندقية الألوان في مناطق حساسة مما أشعرها بالغضب.

وقالت سمية الخشاب: «انتو بتضربوني في الخلفية وده ما ينفعش، انتو بتستهبلو».

وحلت الفنانة سمية الخشاب ضيفة في الحلقة السابعة عشر من برنامج المقالب “رامز عقله طار”، تقديم النجم رامز جلال على فضائية “إم بي سي مصر”، خلال شهر رمضان.

يذكر أن الفنان رامز جلال أعلن الانتهاء من تصوير جميع حلقات برنامج المقالب رامز عقله طار، وعددها 29 حلقة مدة الحلقة الواحدة 22 دقيقة، يعرض فيها جميع فقرات الضيف في البرنامج، حيث يتعرض الضحية إلى مجموعة من التحديات والمغامرات التي تختبر قوة التحمل حتى يقع في مقلب رامز جلال.