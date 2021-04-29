رانيا يوسف تثير الجدل بفيديو غير لائق في نهار رمضان (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل تسببت فيها الفنانة المتألقة رانيا يوسف الجدل في مصر بعد نشرها فيديو في نهار شهر رمضان، وسط تساؤلات حول صيامها.

وكتبت الفنانة على المقطع الذي نشرته عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، قائلة: «بعد الفطار».

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إلا أن التعليق ربما جلب لها العديد من الهجوم والانتقادات، خاصة إنه لا يتوافق مع مضمون المقطع، الذي تم تصويره في الصباح وفي النهار، وفقا للمقطع المصور، ما دفع البعض لمهاجمتها.

وقال البعض معلقا: «ده الصبح»، «أنتي صايمة أصلا»، «هو أنتي فاطرة ولا ايه»، بالإضافة إلى وجود زجاجة مياه بجانبها أثناء ممارسة التمارين.