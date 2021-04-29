حلا الترك تخطف أنظار الجمهور بإطلالة رمضانية وتغلق التعليقات

عدن - ياسمين عبد العظيم - لم تفوت الفنانة البحرينية حلا الترك الأجواء الرمضانية دون الظهور بإطلالة جديدة، من خلال صورة نشرتها في “إنستغرام”، وذلك بعد غيابها لأشهر عن “السوشيال ميديا”، وذلك منذ أزمتها مع والدتها منى السابر، التي واجهت بسببها هجوماً ضارياً بشأن مبلغ مالي بينهما وصل صداه إلى ساحات المحاكم.

وجاء ظهور حلا بإطلالة رمضانية ناعمة، ارتدت خلالها عباءة بسيطة حملت اللون الأصفر، وزيّنتها بشراريب ناعمة تناسبت مع إطلالات الشهر الفضيل.

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وحرصت حلا الترك، في هذه الإطلالة، على إغلاق خاصية التعليقات التي من خلالها تفتح مجالاً للحديث عن ظهورها، لكنها آثرت عدم الدخول في أزمة جديدة مع الجمهور بعدم السماح لأي أحد بالتدخل بحياتها الشخصية، وتوجيه الانتقادات والتعليقات القاسية إليها على خلفية مشكلتها مع والدتها.

ورغم هذا تداول محبّو حلا الترك الصورة عبر حسابات في مواقع التواصل، وركز البعض على نحافتها اللافتة في الصورة، واندهش البعض الآخر من حالة الحزن التي بدت على وجهها.

يُذكر أن والدة حلا نجت من دخول السجن خلال الأيام الماضية، بعدما كان من المقرر تنفيذ حكم حبسها عاماً، بسبب تعذّر جمع المبلغ المطلوب والمستحق لابنتها، بعدما طلبت استبدال عقوبة السجن بالعمل اليدوي.