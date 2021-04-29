تفاصيل تدهور الحالة الصحية للفنانة وفاء مكي بعد إصابتها بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت مصادر مقربة من الفنانة وفاء مكي نقلها إلى مستشفى الهرم، وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المصادر أن الفنانة وفاء مكي تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير بعد أيام من الإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا مما استلزم نقلها للمستشفى حتي تتحسن حالتها الصحية.

وكانت وفاء مكي، قد قالت في تصريح صحفي “الحقوني أنا بموت” الامر الذي تم إستقابله بشكل إيجابي وجدي من قبّل النقابة على الفور.

يذكر أن وفاء مكي، ولدت في محافظة الغربية، وهي حاصلة على دبلوم تجارة كانت بدايتها في التمثيل بعام 1985من خلال أداء الأدوار الصغيرة.