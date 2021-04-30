شكرا لقرائتكم خبر عن بصدر عريان .. مذيعة برنامج رامز جلال مش ناوية تجيبها لبر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الإعلامية أروى فيديو جديد كوميدي لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي تيك توك.

وظهرت أروي من خلال الفيديو بملابس جريئة من المطبخ قائلة : نصيحة لوجة الله لو عايزاة مطبخك نظيف و بيلمع لا تتطبخين .

كما علقت علي الفيديو قائلة : نصيحة رائعة راح ابدا تطبيقها من اول يوم للعيد .

وكانت قد أعلنت المطربة والإعلامية أروى تعافيها من فيروس كورونا من خلال صورة نشرتها عبر خاصية ستورى بموقع انستجرام تجمعها بابنتها وعلقت أروى على الصورة: “سلبي.. أخيرًا”.

يشار إلى أن أروي شاركت في تقديم برنامج رامز مجنون رسمي الذي عرض على شاشات “mbc” رمضان الماضي 2020