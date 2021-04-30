شكرا لقرائتكم خبر عن بالشفاف والمخرم – ميريام فارس جنت الشباب بقميص النوم العريان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حرصت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بمجموعة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير لها.

وظهرت ميريام فارس في الصور بإطلالة مميزة ومواكبة لأحدث صيحات الموضة، حيث ارتدت تنورة قصيرة للغاية تصل أعلى الركبة وجمعت بين الأسود والأبيض، ونسقت معها بلوزة بأكمام مكشوفة باللون الأسود.

وانتعلت ميريام فارس حذاء صيفي أنيق بكعب عالي باللون الأسود، وفي يدها حقيبة يد متوسطة الحجم باللون الأسود أيضا، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة.

ومن الناحية الجمالية، بدت ميريام فارس بخصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها واختارت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.