بعد خضوعها لعملية جراحية.. لن تصدق كيف أصبح شكل حورية فرغلي.. “بقت ملكة جمال”

عدن - ياسمين عبد العظيم -

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورا جديدة للفنانة حورية فرغلي بعد خضوعها لعدة عمليات جراحية فى أنفها فى أحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الفنانة حورية فرغلي قد خضعت لأكثر من عملية جراحية في محاولة إعادتها لشكلها الطبيعى بعد معاناتها الكبيرة لسنوات بسبب أخطاء طبية من بعض الأطباء

وبحسب ما جاء في الصور، فقد ظهرت النجمة حورية فرغلي بعد الانتهاء من العمليات التى أجرتها بأنفها بحالة جيدة ورسمت الابتسامة على وجهها بعد نجاح هذه العمليات، ومن المقرر وصول حورية فرغلى يوم الأحد المقبل إلى مصر، وستعود مرة أخرى إلى أمريكا فى شهر أغسطس لإجراء عملية أخرى.

كانت النجمة حورية فرغلي طالبت من وجمهورها ومحبيها الدعاء لها، حيث خضعت لإجراء العملية الجراحية الثالثة فى أنفها، مع الطبيب الأمريكى العالمى “بريومى” بأحد مستشفيات ولاية شيكاغو الأمريكية، وهى عبارة عن تأهيل لوضع العظام فى المكان المناسب حتى يعود شكلها الطبيعى مرة أخرى، مضيفة أنها تجرى عملية أخيرة الشهر المقبل بعد الإطمئنان على صحتها، مؤكدة على أن حالتها الصحية جيدة وأفضل بكثير وأنها لا تطلب غير الدعاء.

وأجرت حورية فرغلى العملية الجراحية الثانية فى “الأنف”، فى الأول من مارس الجارى، وذلك بعد 20 يوماً من إجراء العملية الجراحية الأولى، وكللت العمليتين بالنجاح حيث كانت الأولى باستقطاع خلايا جذعية وعظام من القفص الصدرى، ووضعهما فى الأنف لتعود الأنف لشكلها الطبيعى، والثانية تعديل الأنف للشكل الطبيعى ونحتها.