أول رد من الأوقاف على جلسة تصوير جوهرة فى ساحة مسجد بالغردقة

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل تسببت فيها الراقصة الاستعراضية جوهرة، وذلك خلال أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

بدأت الازمة عندما نشرت «جوهرة» عدة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال تواجدها في مدينة الغردقة.

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وخلال الصور، ظهرت الراقصة الاستعراضية جوهرة فى الصور بالحجاب وملابس بيضاء من داخل ساحة مسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة.

وعلقت جوهرة على الصور قائلة: «رمضان كريم على الأمة الإسلامية أعاده الله عليكم وعلى أسرتكم بالخير»، وأثارت الصور غضب أهالي المدينة.

وأثارت الصور غضب عدد من أهالي الغردقة، مؤكدين أنه لا يصح أن نترك ساحة مسجد الميناء لراقصة تلتقط صور ونحن في أيام مباركة في شهر كريم.

وفي أول تعليق رسمي، قالت مصادر من وزارة الأوقاف في مصر، إنه لن يتم اتخاذ إجراء ضد إمام مسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة، بسبب ما أثير حول جلسة تصوير للراقصة جوهرة.

وأضافت المصادر: «الواقعة لم تخالف التعليمات التي يتبعها، الأئمة كما أن جلسة التصوير كانت خارج المسجد، وفي ساحته، ومرتدية ملابس محتشمة لا إثارة فيها، كما أن المسجد هو مفتوح للسياح والتصوير في ساحته كما هو متبع في الغردقة».

وأكدت المصادر، أن وزارة الأوقاف لا تمنع مرتادي المساجد من السائحين، ما داموا ملتزمين بآداب المسجد، وتعليماته، فالغردقة يأتها سائحون من كل دول العالم ولا تعارض مع زيارتهم للمساجد، خاصة وأن المسجد به متخصصين ممن يتحدثون العديد من اللغات يوضحون للسياح آداب دخول المسجد ومنهم من يعطونه ملابس كالإسدال أو غطاء للرأس قبل الدخول للمسجد، لكن الساحة متاحة للجميع كنوع من السياحة كما يحدث في مسجد الصحابة في شرم الشيخ الذي يتميز بفن معماري فريد وينبهر به الأجانب.