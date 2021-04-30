أسرار لا تعرفها عن نور خالد النبوي بعد ظهوره في الاختيار 2

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول صورًا من الحقة 17 من مسلسل «الاختيار 2»، والتي ظهر فيها الفنان الشاب نور خالد النبوي.

ويجسد الممثل الصاعد نور خالد النبوي نجل الفنان خالد النبوي دور ضابط حديث التخرج من كلية الشرطة.

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يقدم نور خالد النبوي في الاختيار2 شخصية الشهيد ملازم أول أحمد شوشة، بطل حادث الواحات الذي استشهد عام 2017 بعد حوالي عام من تخرجه ليصبح أصغر شهد في الشرطة.

ظهر نور خالد النبوي في الحلقة 17 من الاختيار2 مع ضيف شرف المسلسل الفنان بيومي فؤاد وعدد من الوجوه الصاعدة الذين يقدمون أدوار ضباط زملائه من خريجي كلية الشرطة.

نور النبوي هو ممثل شاب ابن الفنان الكبير خالد النبوي، درس التمثيل والإخراج في الولايات المتحدة، ويعد الاختيار2 انطلاقته الرسمية في عالم التمثيل.

نور هو ابن الفنان خالد النبوي من زوجته الأولى، وله شقيق توأم اسمه كريم، وقدم مسرحيتين في عامه الدراسي الأول بالجامعة.