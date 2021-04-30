بعد نقله للمستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية لسمير غانم

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت مصادر مقربة من أسرة الفنان سمير غانم عن تدهور حالته الصحية، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا هو واٍرته.

وأكدت المصادر أن تدهور حالة الفنان سمير غانم استلزمت نقله إلى أحد مستشفيات العزل لتقلي البروتوكول العلاجي من فيروس كورونا المستجد.

وكانت الفنانة إيمي سمير غانم دخلت إلى المستشفى قبل يومين لتلقي العلاج قبل أن يلحق بها والدها، ووالدتها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز.

وكانت الفنانة القديرة دلال عبد العزيز شعرت ببعض المعاناة في التنفس خلال الساعات الماضية وتم نقلها إلى مستشفى خاص بعد إيجابية المسحة الثانية لها.

وتسببت إصابة دنيا سمير غانم ووالدها في خروج مسلسل «عالم موازي» من السباق الدرامي الرمضاني، بالرغم من الإعلان عن عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان.

وخلال التصوير تبين إصابة عدد كبير من أبطال المسلسل ومخرجه بفيروس كورونا المستجد قبل نحو أسبوعين.

حيث فوجئ الجميع وقتها بظهور الأعراض على عدد كبير من النجوم المشاركين، أبرزهم دنيا سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز، وعدد من الأبطال المشاركين ومخرج المسلسل هشام جمال.