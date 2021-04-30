منى زكي تصدم الجمهور بظهورها في أحضان مصمم أزيائها من داخل المسجد (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل تسببت فيها الفنانة منى زكي، وذلك بعد ظهورها في عدة لقطات من كواليس مسلسلها «لعبة نيوتن»، والذي تشارك به في الماراثون الدرامي الرمضاني.

البداية عندما نشر مصمم الأزياء محمد سامي نشر مجموعة صور عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» من بروفات قياس منى زكي لفستان الزفاف التي ظهرت به في أحداث الحلقة 17 من مسلسل «لعبة نيوتن».

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وعلق محمد سامي على الصور قائلا: «أوعوا تصدقوا إن محمد فراج (مؤنس) هو اللي لبس منى زكي (هنا) الحجاب، أنا اللي لبست منى زكي الحجاب».

كشف مصمم الأزياء محمد سامي عن كواليس ارتداء النجمة منى زكي فستان زفاف خاص بالمحجبات، مؤكدا أنه من أجبر النجمة المصرية على ارتداء غطاء الرأس، ضمن أحداث مسلسل “لعبة نيوتن” الذي يعرض حاليا ضمن المسلسلات المصرية لرمضان 2021.

وتسببت الصور في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب ظهورها في أحضان مصمم الأزياء محمد سامي داخل المسجد.