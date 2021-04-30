طليقة محمد رجب السعودية تخطف انظار الجمهور بجمالها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عدة صور لـ غدير سعيد، طليقة الفنان محمد رجب، والتي كان حريصًا على إبعادها عن الأضواء.

وحازت الصور التي انتشرت على مواقع التواصل استحسان الجمهور الذي نوّه بجمال غدير البعيد عن التكلف والتجميل، وبملامحها السمراء الناعمة وجمالها الطبيعي.

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كما نشرت الاعلامية الكويتية مي العيدان صورة النجم المصري وطليقته ليتعرف عليها متابعيها، معلقة عليها: «محمد رجب وزوجته السعودية». فتم تداول الصورة والتغزل بجمال الشابة والتقارب الكبير بينها وبين طليقها النجم المصري.

ورغم ان الصورة قديمة الا ان الجمهور تفاعل معها بكثافة ونشروا قصة حب الثنائي التي بدأت بصدفة وانتهت بشكل مفاجئ، وأبدى الكثير منهم إعجابه بملامح المهندسة السعودية غدير، متسائلين عن اسباب انفصالهما الذي مضى عليه سنوات.

وبالبحث تبين أن الصورة كانت ضمن أحد المهرجانات الفنية وظهرت فيها زوجة محمد رجب السابقة بصحبته ترتدي فستاناً من اللون الأسود، وهو ما دفع الجمهور للبحث عنها، خاصة بعد أن فاجأ محمد رجب الجميع بإعلان انفصالهما في عام 2014 بعد 5 سنوات من الزواج دون أن يذكر سبب الانفصال.

الفنان محمد رجب أنجب ولداً من زوجته غدير السعودية يدعى “يوسف” ويعيش مع والدته في السعودية، ويحرص النجم المصري على السفر إليه باستمرار لقضاء بعض الوقت معه.