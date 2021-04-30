أول تعليق من رامي رضوان على إصابة سمير غانم ودلال عبد العزيز بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد العظيم - في أول تعليق له على الانباء المتداولة بشأن نقل الفنان سمير غانم والنجمة دلال عبد العزيز للمستشفى بسبب تدهور حالتهم الصحية بسبب إصابتهما بفيروس كورونا.

كتب الإعلامي رامي رضوان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منشور يؤكد من خلاله إصابة الفنانين القديرين سمير غانم ودلال عبد العزيز بفيروس كورونا ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

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حيث كتب رضوان في تدوينته: “لكل متابعيني الغاليين ارجو منكم الدعاء لحبايبنا.. أغلى وأنقى وأطيب الناس، سمير غانم ودلال عبد العزيز بالشفاء العاجل يا رب، يا رب بحق هذه الأيام المفترجة ألطف بهما وأكتب لهما الشفاء العاجل”.

وقد تناولت بعض وأشارت التقارير إلى دخول الفنانة إيمي سمير غانم إلى المستشفى قبل يومين لتلقي العلاج أيضا، والحق بها النجم سمير غانم إلى أحد مستشفيات العزل لتلقي البروتوكول العلاجي من فيروس كورونا المستجد بعد ايجابيه المسحة الثانية، وبذلك يلحق بزوجته الفنانة دلال عبد العزيز وابنته ايمي سمير غانم إلى المستشفى.