أصبحت شابة كبيرة.. لن تصدق كيف تغير شكل الطفلة جنا عمرو (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - سنوات عدة اختفت فيها الطفلة جنا عمرو عن الأنظار، لتعود من جديد إلى الأضواء بعد انتشار صور جديدة لها على السوشيال ميديا.

وجنا عمرو ممثلة اكتشفها المخرج أكرم فريد عندما شاهدها في برنامج الأطفال الشهير ستار صغار الذي كان يعرض على قناة أبوظبي وقدمها في فيلم سامي أكسيد الكربون متنبئا بنجمة جديدة.

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وجنا مواليد 10 يونيو 2005، حيث ذاعت شهرة «جنا» حين قدمت برنامج «الليلة مع جنا» الذي كان يذاع على قناة «الحياة» واستضافت عدد من النجوم معها بينهم الفنان صلاح عبدالله.

انتقلت بعد ذلك «جنا» إلى الدراما وشاركت في بعض المسلسلات منها «الشوارع الخلفية»، و«جنا في بلاد العجايب»، و«حاميها حراميها»، و«لهفة».

وبالتزامن مع الشهر الكريم، انتشرت صورة لجنا عمرو صورة لها بالفانوس وإسدال الصلاة، وهي محجبة، وأظهرت الصور تغيرا لافتا في شكلها.