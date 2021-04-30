شكرا لقرائتكم خبر عن إتفرج – سما المصري تعري هذه المنطقة الحساسة وتمسكها بشده والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الفنانة الاستعراضية سما المصري، حالة من الجدل بسبب أخر مانشرته على حسابها على انستجرام، حيث نشرت صورة وهي “تعري جزء حساس من بطنها” في صورة سيلفي من غرفة نومها.

وكتبت المصري على الصورة “بفكر ارشح نفسي.. تفتكروا ارشح نفسي في ايه؟ اممممم.. في إيه في ايه؟.. مش فاكره.. بس حد يرشح نفسه وهو عنده مغص كده وعلطول ماسكه بطني من المغص؟ كله من أكل الشارع.. يقطع الـFast food وسنينه.. بس برضو هارشح نفسي”.