شكرا لقرائتكم خبر عن من غير البتاع – اتفرج فيفي عبده هتفرجك على الرقص البلدي اللي بجد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة فيفي عبده، مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموفع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وظهرت فيفي عبده بفستان أحمر وهي تستعرض رشاقتها بوصلة رقص مستمرة

من جانب آخر، نشرت الفنانة فيفي عبده مؤخرا، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، ظهرت فيه من غرفتها ووجهت رسالة تطمئن متابعيها على حالتها الصحية، وتستنكر الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول حالتها الصحية.