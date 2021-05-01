حنان مطاوع تبهر جمهورها بجلسة تصوير رمضانية

عدن - ياسمين عبد العظيم - جلسة تصوير ظهرت فيها الفنانة حنان مطاوع بإكلالة رمضانية حازت على إعجاب الجمهور.

حنان شاركت جمهورها بمجموعة صور لها من أحدث جلسة تصوير، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماع إنستجرام.

حنان مطاوع اختارت الظهور بعباءة تناسب الأجواء الرمضانية وأمسكت بفانوس رمضان، وعلقت على الصور قائلة: عدى 15 يوم من رمضان، اللهم تقبلها منا.

الفنانة المصرية يعرض لها حاليًا مسلسل “القاهرة كابول”، وكان من المخطط أن تقدم بطولتها المطلقة بمسلسل “ورد” ولكنه خرج من سباق المسلسلات المصرية لرمضان 2021 بسبب أزمات إنتاجية ومن المقرر استئناف تصويره عقب انتهاء عطلة عيد الفطر.

المسلسل بطولة طارق لطفى، خالد الصاوى، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، نور محمود، خالد كمال، حسنى شتا، كريم سرور، يسرا مسعودى، عبد الرحيم حسن، كارولين خليل، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام على.