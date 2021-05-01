أحمد العوضي يعلن عن مسابقة والجائزة سلسلة الخديوي.. ما هو السؤال؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك أطلق الفنان أحمد العوضي مسابقة بجمهور مسلسل اللي ملوش كبير.

أحمد العوضي، أعلن عن مسابقة لجمهوره من أحداث مسلسله “اللي ملوش كبير”، متوجها بتساؤل للمتابعين: يا ترى مين ضرب نار على الخديوي.

كما كشف عن الجائزة كاتبا: فكر وجاوب على السؤال والإجابات الصحيحة هتدخل معانا سحب، والفائز هيكسب سلسلة الخديوي هدية، شاركونا يلا يا وحوش الكون.

وقال أحمد العوضي في برنامج إذاعي أن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز اعجبت بشخصية الخديوي وطلبت منه استكمال حياته متقمصاً تلك الشخصية وعلق :” ياسمين عاجبها الخديوي وقلت لها احلق الشنب بعض رمضان قالت لي لا أحنا هنكمل كدا بقية حياتنا.

وأشار إلى أنه التقى بعدد من الشخصيات تشبه الخديوي من قبل لكن طريقة الحديث ابتكرها بمعرفته لتكون أكثر جذباً للجمهور من خلال بعض الكلمات التي يقولها في المسلسل من بينها:”على الله حكايتك، يا وحش الكون”، مؤكداً أنه كان يعلم أن تلك المفردات سيرددها الجمهور كثيراً.

وأكد أن شخصية عشماوي التي أداها خلال مسلسل الاختيار العام الماضي كانت اصعب نفسياً بالنسبة له بسبب كونه شخصاً لا يبتسم ويحمل قدراً كبيراً من الكراهية بداخله للجميع، مشيراً إلى أن الصعوبة في شخصية الخديوي كانت بسبب البحث عن المفردات التي يقولها خلال الحلقات.

وتابع أن شخصية الخديوي مازال يتقمصها في بعض الأوقات خاصة مع اعجاب ياسمين عبد العزيز بها.