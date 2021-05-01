شكرا لاهتمامكم بخبر نيللي كريم تعترف بزواجها السري وتؤكد: لوبنتي عملتها أقتلها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت نيللي كريم، عن ردة فعل غير متوقعة حال كررت ابنتها ما فعلته هي شخصيا بالزواج سرا دون علم أهلها.

وقالت نيللي إنها ستقتلها، كما نفت نيللي تعرضها للخيانة الزوجية، وأكدت أن سبب فشل زيجتها الأخيرة كان سوء التفاهم، وتحدثت لأول مرة عن شائعة زواجها من ثري عربي.

وقالت نيللي خلال استضافتها ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة”، مع المخرجة إيناس الدغيدى، عبر فضائية “القاهرة والناس”: زواجي الأول كان دون علم أهلي في سن صغير وكان عندي 16 عام، وبنتي لو عملت كده هقتلها.. وأهلى رفضوا علشان كنت صغيرة.

نيللى كريم، نفت شائعات زواجها من رجل عربى، قائلة: لم يحدث أن أراد رجل عربى الزواج منى، ومواصفات شريك عمرى غير موجودة، والرجولة مواقف ووعود وتصرفات.. وفى كلام رجالة وفى رجالة أى كلام.

وأكدت نيللى كريم، أنها شخصية كلاسيكية وتفضل الأجيال الماضية عن الجيل الحالى، كما أنها تشاهد الأفلام القديمة كثيرا.

ونفت نيللى كريم، رفضها تقديم مشاهد إثارة وإغراء وقبلات وقالت أنه لم يعرض عليها سيناريوهات أفلام أو مسلسلات بها قبلات، وسخرت قائلة: محدش عرض عليا بوسة.. والاسكربت مبقاش مكتوب فيه بوسة، وأنا مع الدراما الحقيقية والمشاهد التى تخدم العمل.

وتحدثت عن سبب فشل زيجتها الأخيرة قائلة: أنا نكدي أجنبي ووحش وبيقلب بسكوت وبأخذ القرار فجأة.

وأضافت أنها قررت الطلاق وهي من طلبت الانفصال عن زوجها، متابعة: معنديش عقدة من الزواج وممكن أتزوج تاني بس خائفة من الارتباط.

وتابعت: موصفات شريك حياتي لازم يكون صفات كتير على بعضه.. وبعرف أعيش لوحدي ومبسوطة”، معترفة بأن حظها قليل من الرجالة.

وعلقت الفنانة نيللي كريم، على تصريحات محيي إسماعيل السلبية بحق موهبتها مؤكدة احترامها لوجهة نظره، بخصوص أنها لا تمتلك القدرات الفنية لتكون عضو لجنة تحكيم في المهرجانات السينمائية، وأشارت إلى أنه فنان مثقف ويجب احترامه، موضحة أن لجان تحكيم المهرجانات من المهم أن يكون فيها فنان مشهور ليعطي ثقل للمهرجان.

وأضافت نيللي كريم: أن الجيل السينمائي القديم هو المثقف وكان السيناريوهات لجميع الأعمال، ولكن سيناريوهات الفترة الحالية محددة على النجوم.