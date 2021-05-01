زارا البلوشي تعلن طلاقها بواقعة غريبة

عدن - ياسمين عبد العظيم - في واقعة غريبة كشفت الفنانة زارا البلوشي أن زوجها قام بإعطائها سيارة مرسيدس حديثة من أجل تطليقها وعلقت قائلة سواها وطلقني بمرسيدس.

كانت زارا البلوشي قد كشفت عن أسباب انفصالها، لأول مرة، وخرجت في فيديو تحدثت فيه عن الأسباب الحقيقية وراء انفصالها لتصدم متابعيها بكلماتها.

بوجودك ومن غير وجودك مافي فرق، بل بالعكس أنا بدون وجودك أفضل وفرت وقتي هكذا قالت زارا مؤكدة على أن اختيارها كان سيئاً وأن زوجها كان يكذب عليها ولم يكن سندا لها كما وعدها.

انفصال زارا البلوشي جاء بعد زواج لم يستمر أكثر من شهر واحد مما تسبب في حالة من الجدل، حيث نشرت زارا البلوشي منشوراً كتبت فيها : لا يمكن أن تملك الأشياء بالحب علينا أن نفهم ذاك يوماً أن الحب لا يكفي لتكون معظم الأشياء التي نحبها لنا”

وأضافت: في أمان الله يا قحطاني ما قدرتني في إشارة إلى اسم الشهرة الخاص بزوجها.

زارا أوضحت أنها تمر بنفس الشعور الذي عانت منه عند انفصالها عن زوجها الأول ولم تعلن الأمر للجميع وظل كثير من الأشخاص يسألونها عن زوجها ويرسلون له السلام لعدم معرفتهم بخبر انفصالهما.

كانت البلوشي وفقا لتصريحاتها تتلقى التهنئة بالزواج قبل التهنئة بالفيلم واحتفلت بزفافها بعد قصة حب.

وسبق لزارا الزواج من المخرج السعودي سمير عارف وذلك في مارس عام 2014 بحضور عدد من المشاهير في أغسطس 2018 خبر طلاقها بطريقة غير مباشرة.