صلاح عبد الله يستعيد ذكرى أول تجربة حب في حياته: تركت جرح

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الفنان صلاح عبد الله تفاصيل تجربة الحب الأولى التي مرّ بها، وقال: مريت بمرحلة حب وندمت لأنها علاقة سابت جرح كبير جوايا.

وأضاف:” كنت مرعوب وقتها وحاسس إني مش هنسي الجرح ده خالص ولكن الأيام كفيلة بكل شيء.

صلاح عبد الله حل ضيفاً على برنامج “لحظات جريئة”، الذي يقدّمه الإعلامي أحمد سالم على قناة “القاهرة والناس”.

وقال إنه يفتقد عدداً من أفراد عائلته، وتحديداً إخوته الذين توفّوا وتركوه وحيداً، ودعا أن يلحق بهم ويُحسن خاتمته.

يُذكر أن الفنان صلاح عبد الله يشارك في السباق الرمضاني 2021، بمسلسلين، الأول “هجمة مرتدة”، وهو من بطولة الفنانين أحمد عز وهند صبري، والثاني مسلسل “قصر النيل”، من بطولة دينا الشربيني.