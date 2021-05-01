صورة روان بن حسين مع نجيب ساويس تثير ضجة

عدن - ياسمين عبد العظيم - جدل كبير أثارته الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين بعد ظهرها في صورة مع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس.

روان أعربت عن استغرابها من هذا الجدل وقالت إنه رجل في سن والدها كاشفة أنها تعرفت عليه منذ 3 سنوات في في حفل توزيع جوائز في لندن وأصبح صديقا لها، لأن بينهما الكثير من الأصدقاء المشتركين.

الفاشينيستا الكويتية كشفت أنها تتعلم الكثير من نجيب ساويرس ليس فقط في مجال المال، ولكن أيضا على مستوى الحياة، لأنه يمتلك خبرات واسعة.

واعتذرت روان من الجمهور السعودي، قائلةً: أنا آسفة لجمهوري في السعودية، اعتذر منكم إذا دخّلت نفسي في يوم من الأيام في مواضيع لا أفهم بها، الجمهور السعودي كان ولا زال الداعم الأول لي.

ليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها روان الجدل فقد صدمت جمهورها عندما أعلنت خبر طلاقها بعد عام واحد من الزواج كاشفة عن تفاصيل خيانته لها ونقله المرض إليها.

روان قالت إنها تخبر الجميع بفخر أنها ستحصل على الطلاق من زوجها الذي نقل إليها مرض فيروس الورم الحليمي بسبب علاقاته العشوائية مع فتيات الليل.

وتحظى الفاشنيستا الكويتية روان بن حسين بمكانة خاصة في قلوب متابعيها، اللذين يحرصون دائماً على متابعة أخبارها وتفاصيل حياتها الشخصية، وهي ابنة لأب كويتي وأم أردنية تحمل الجنسية الكويتية، وحققت شهرة واسعة من خلال عملها في مجال الموضة والأزياء.

ولدت روان حسين في 30 ديسمبر من عام 1996، ومن وقت لآخر تتصدر محركات البحث، ليس فقط بسب إطلالاتها الساحرة التي تخطف قلوب محبيها، وإنما لمتابعة أحداثها الشخصية.