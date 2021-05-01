شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج – لاميتا فرنجية رفعت هدومها وكشفت عن ما بين أفخاذها : احلى من صافيناز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خضعت الفنانة اللبنانية “لاميتا فرنجية”لجلسة تصوير جديدة، عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات” انستجرام”

ظهرت لاميتا فرنجية بإطلالة مثيرة وسط المياه استغلت فيها جمال الطبيعة في جزيرة “ايسلندا”، نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3، وشاركت رامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة”، كما شاركت محمد رجب في فيلم “محترم إلا ربع”، وفيلم “365 يوم سعادة” مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل “مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة”.

وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.