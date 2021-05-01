شكرا لقرائتكم خبر عن للكبار فقط .. الهوء طير قميص نوم لوردينا وكشف عن مناطقها الحساسة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الراقصة لورديانا ، صورا جديدة لها وهي تلهو على “المرجيحة”، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت لورديانا في الصورة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت كاش فستان حمالات باللون الأخضر وعلقت ” ابحث عن السعادة في الأشياء البسيطة” العدو felicidade nas coisas البسيط”

من جهة أخرى، كشفت الراقصة لورديانا البرازيلية أسرارا لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة فى مصر منذ 4 سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنها المكان المناسب.

وأضافت خلال حوار على الحدث اليوم أنها درست الرقص الشرقي وغيره من أنواع الرقص فى البرازيل، ومصر كانت أول دولة تبدأ فيها احتراف الرقص.

ولفتت أنها اختارت مصر لوجود زميلة لها، مؤكدة أنها تعاقدت مع شركة وقامت بترتيب الأعمال لها.

وتابعت: كنت فى البرازيل وصديقة قالت لى إنهم محتاجين لـ راقصة فى مدينة شرم الشيخ وعلى هذا الأساس بدأت من هنا”.